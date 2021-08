CAN 2021: ce que pense Zaki du tirage au sort

CAN 2021. Le tirage au sort effectué mardi à Yaoundé a placé le Maroc dans le groupe C aux côtés du Ghana, des Îles Comores et du Gabon. Badou Zaki, ancien sélectionneur de l’équipe nationale a livré ses impressions:

« Je pense que les matchs issus du tirage au sort sont à portée de main, compte tenu de l’histoire de l’équipe nationale de football. Le groupe C, qui comprend le Ghana, les Îles Comores et le Gabon, ne peut pas être considéré comme un groupe fort, ni faible. L’équipe nationale du Ghana reste la plus forte de ce groupe, car elle peut créer des difficultés à l’équipe nationale, sachant qu’elle est souvent présente dans les compétitions de la Coupe d’Afrique des nations.

La compétition pour les premières places se jouera donc entre ces deux équipes. Mais l’équipe nationale gabonaise ne doit pas être sous-estimée, parce qu’elle fait partie des formations qui créent toujours des surprises dans de telles épreuves continentales. Elle doit donc être traitée avec prudence lors de la confrontation ».