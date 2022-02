CAN 2021: belle prime pour la FRMF

Le rideau est tombé, dimanche soir, sur la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations, qui s’est déroulée au Cameroun, suite au sacre de l’équipe sénégalaise.

Les Lions de la Teranga se sont imposés en finale face aux Pharaons d’Égypte aux tirs au but (4-2), après à un score blanc au temps réglementaire et aux prolongations. La Fédération sénégalaise de football ainsi obtenu une récompense de plus de 8 millions de dollars.

Les Egyptiens, eux, ont obtenu une prime totale de 6.125 millions de dollars. Les demi-finalistes, le Cameroun et le Burkina Faso, ont, de leur côté, reçu une prime de 2.2 millions de dollars chacun.

Les équipes qualifiées en quarts de finale, dont le Maroc, ont obtenu chacune une prime de 1.175 millions de dollars.

Notons que la prochaine édition de la CAN aura lieu en 2023 en Côte d’Ivoire.

M.F.