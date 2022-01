CAN 2021: après l’élimination, réunion attendue entre Lekjaa et Halilhodzic

Le parcours des Lions de l’Atlas a pris fin en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021) après leur défaite contre les Pharaons (2-1), au stade Ahmadou Ahidjo, à Yaoundé, capitale du Cameroun, hôte de la compétition continentale.

Cette élimination du dimanche 30 janvier a suscité une grande déception des supporters du onze national, en particulier, et de tous les Marocains, en général. A l’unanimité, tous croient dur comme fer que la défaite contre l’équipe égyptienne incombe, en tout et pour tout, à l’entraîneur national, le Franco-bosnien Vahid Halilhodzic.

Ce dernier est montré du doigt pour ses choix des joueurs avant même le début de la CAN et des changements tactiques contestés, au cours des rencontres, surtout en ce concerne le match du quart de finale.

Une source concordante de Le Site info a révélé qu’une réunion est attendue entre Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et l’entraîneur Vahid Halilhodzic et ce, en vue de l’évaluation du bilan de l’équipe nationale pendant la CAN au Cameroun.

Cette réunion ne signifie pas nécessairement qu’elle sonnera le glas du Franco-bosnien à la tête des Lions de l’Atlas, mais demeure, pour l’heure, une réunion normale et « routinière », comme après la fin de chaque compétition, a souligné notre source.

Cependant, les supporters marocains demandent incessamment le limogeage de Halilhodzic, depuis même sa nomination comme entraîneur marocain, n’ayant pas réussi à mener l’équipe nationale aux demi-finales de la CAN, le moindre objectif à atteindre escompté lors de la CAN 2021.

