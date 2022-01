CAN 2021: ambiance fraternelle entre Marocains et Egyptiens (PHOTOS)

Les Lions de l’Atlas seront opposés aux Pharaons en quarts de finale de la Coupe africaine des Nations, au stade Ahmed-Ahidjo, à Yaoundé, capitale du Cameroun , pays hôte de la CAN 2021.

A noter que les deux équipes arabes partagent la même résidence camerounaise et l’ambiance entre Marocains et Egyptiens y est au beau fixe, empreinte de respect mutuel, de fraternité et d’amitié. Les supporters ne sont pas en reste et ont soutenu, tour à tour, les Lions de l’Atlas et les Pharaons pendant les précédentes rencontres de la CAN 2021 de chacune des deux équipes.

Ainsi, après la victoire des Egyptiens contre les Ivoiriens, les supporters des deux équipes arabes ont exprimé leur satisfaction et leur joie de voir les Lions de l’Atlas et les Pharaons qualifiés en quarts de finale. Et à propos de la rencontre Maroc-Egypte, les réseaux sociaux ont amicalement et respectueusement discuté de cette rencontre et ont souligné que le résultat du match, quel qu’en soit le vainqueur, n’aura aucune incidence sur les relations fraternelles qui unissent les deux pays.

« Les deux pays sont frères et le Maroc est le plus beau et le meilleur pays qui aime l’Egypte. Que Dieu fasse que l’une de ces deux équipes remporte la compétition. Nous espérons que le sacre sera égyptien ou marocain », a assuré un internaute égyptien. Un autre Egyptien a soutenu que ses compatriotes supporteront les Pharaons, que les Marocains en feront de même pour les Lions de l’Atlas et que « le vainqueur sera supporté par et les Egyptiens et les Marocains ».

De leur côté ,les Marocains ont vivement salué la victoire des Pharaons contre les Eléphants ivoiriens et leur qualification aux quarts de finale de la CAN 2021 et ont tenu à souligner que le résultat de Maroc-Egypte n’aura nulle incidence « sur les liens fraternels et amicaux qui nous unissent avec les frères égyptiens »..

Larbi Alaoui