CAN 2021: Achraf Hakimi de retour à l’entraînement avec le groupe

Le latéral droit, Achraf Hakimi, a pris part à la dernière séance d’entraînement, qui a eu lieu ce lundi à Yaoundé, en vue des huitièmes de finale de la 33ème Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2021) contre le Malawi.

Le joueur du Paris Saint Germain s’est entraîné d’une manière normale avec ses coéquipiers et semble en bon état de forme.

S’exprimant la matinée en conférence de presse d’avant-match, le sélectionneur national, Vahid Halilhodžić, avait révélé que le Parisien effectue ses entraînements et que le staff est optimiste quant à son retour parmi le groupe. En revanche, Fayçal Fajr, testé positif à la Covid-19, est toujours absent.

La sélection nationale affrontera mardi son homologue malawienne aux huitièmes de finale de la CAN-2021. Le Malawi a fini à la 3e place du groupe B, derrière le Sénégal et la Guinée, alors que les Lions de l’Atlas ont fini la phase de poules en beauté, en occupant la 1ère place du groupe C, après deux victoires et un match nul. Les deux sélections s’affronteront mardi à 20h au Stade Ahmadou Ahidjou à Yaoundé.