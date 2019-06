CAN 2019: Zidane encourage cette sélection (VIDEO)

L’entraîneur français du Real Madrid, Zinedine Zidane, a tenu à adresser un message de soutien à l’Algérie, qui participe à la CAN 2019.

Présent lors d’un match tenu à Aix-en-Provence dans le Sud de la France à l’occasion de son 47ème anniversaire, le coach d’origine algérienne a exprimé son soutien aux Fennecs.

“Je pense au peuple qui est sorti dans la rue dignement. J’espère qu’ils vont faire un bon truc et qu’ils vont surtout bien jouer, par ce qu’on a envie de les voir bien jouer”, a-t-il affirmé au micro de BeIN Sports.

Rappelons que l’Algérie a hérité du groupe C, aux côtés du Kenya, du Sénégal et de la Tanzanie. La CAN 2019 prendra fin le 19 juillet prochain.

A.K.A.