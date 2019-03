CAN 2019: voici toutes les équipes qualifiées

Ça y est, la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019 s’est clôturée ce dimanche. On connaît désormais toutes les Nations qualifiées pour la CAN 2019.

Le Burkina Faso, 3e de la dernière édition, le Togo ou encore le Gabon d’Aubameyang, seront les grands absents de la compétition qui se déroulera en Égypte du 15 juin au 13 juillet.

Notons par ailleurs que l’équipe nationale marocaine, déjà qualifiée, a fait match nul vendredi contre le Malawi (0-0).

Voici les 24 sélections qui disputeront cette 32e édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Le tirage au sort aura lieu le 4 avril prochain au Caire.

K.B.