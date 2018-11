CAN 2019: voici les sélections déjà qualifiées

La 5ème journée des éliminatoires de la CAN 2019 a eu lieu les 16, 17 et 18 novembre. En plus du Maroc, 12 autres pays sur 24 ont déjà réussi à décrocher leur ticket de qualification à la phase finale du tournoi à une journée de la fin des qualifications. Après la 6ème et dernière journée des éliminatoires, on connaîtra les 11 nations restantes qui valideront leur ticket.

La surprise de cette 5ème journée n’est autre que la qualification de la Mauritanie, pour la première fois de l’histoire, à la CAN après avoir battu dimanche 18 novembre le Botswana.

Parmi les pays arabes, sont qualifiés pour l’instant le Maroc, l’Algérie, l’Egypte et la Tunisie, en attendant la Libye. En parallèle, le Mali, le Nigéria, l’Ouganda, la Guinée, la Côte d’Ivoire, le Cameroun (pays organisateur), Madagascar et le Sénégal sont, de leur côté, déjà qualifiés.

Rappelons que les Lions de l’Atlas se sont imposés vendredi 16 novembre face au Cameroun sur le score de 2 à 0 au complexe Mohammed V de Casablanca. Après la défaite, le lendemain, du Malawi face aux Iles Comores (2-1), le Maroc a officiellement décroché son ticket de qualification à la CAN 2019.

Pour la 6ème journée, le Maroc se déplacera au Malawi pour jouer son dernier match des éliminatoires.

N.M.