CAN 2019: voici quand le verdict tombera

Les spéculations continuent autour du pays hôte de la prochaine Coupe d’Afrique des nations. Dans un entretien accordé à Le Monde, le président de la CAF, Ahmad Ahmad, a indiqué que l’instance africaine du football “prendra sa décision pour la CAN 2019 après la présidentielle camerounaise”. La date du verdict, prévue le 30 septembre, est donc reportée.

“En août, une commission technique de la CAF et une société d’audit ont passé plusieurs jours au Cameroun pour une visite d’inspection. La CAF n’effectuera aucune communication quant à la décision qui sera prise avant la présidentielle camerounaise du 7 octobre. Nous ne voulons pas perturber la campagne”, a-t-il affirmé.

Et d’ajouter: “Ce n’est pas moi qui vais décider seul si le Cameroun peut organiser ou non la compétition. Nous ne sommes plus dans un système de gouvernance dictatorial, où toutes les décisions étaient prises par une personne. A la CAF, il y a des compétences, des experts. Les décisions sont prises de façon collégiale”.

A la question de savoir si le Maroc est favori pour remplacer le Cameroun, Ahmad a répondu: “Oui, mais pourquoi ne parle-t-on pas de l’Afrique du Sud ou de l’Egypte ? Ces pays disposent de toutes les infrastructures nécessaires”.

Par ailleurs, il serait utile de rappeler que le président malgache avait lors de déclarations faites à Kwese Sports, un média spécialisé rattaché au géant américain ESPN et qui fut relayé par Africanews, dit toutes ses suspicions sur la capacité d’accueil du Cameroun. « Je ne suis pas sûr que le Cameroun soit prêt à accueillir la CAN (…) Il y a beaucoup de choses qui manquent encore et il reste peu de temps », avait-il indiqué. A noter que l’édition 2019 connaîtra la participation de 24 sélections au lieu de 16.

La CAN 2019 aura-t-elle lieu en fin de compte au Maroc? Plus que quelques jours pour le savoir…

M.A.S.