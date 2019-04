CAN 2019: voici le stade où se joueront les matchs du Maroc

Les Lions de l’Atlas disputeront leurs rencontres au Stade “Al Salam” au Caire, pour le compte de la CAN 2019 (groupe D), prévue du 21 juin au 19 juillet.

La capitale égyptienne abritera également les matchs du premier groupe, comprenant en plus du pays hôte, la RD Congo, l’Ouganda et le Zimbabwe, ainsi que ceux du groupe C composé du Sénégal, de l’Algérie, du Kenya et de la Tanzanie.

Les autres rencontres auront lieu en Alexandrie, Ismaïlia et Suez.

Rappelons que le tirage au sort, effectué vendredi soir devant le Sphinx de Gizeh, a placé le Maroc dans le groupe D aux côtés de la Côte d’Ivoire, de l’Afrique du Sud et de la Namibie.

S.L.