CAN 2019: voici le calendrier complet (PHOTO)

La Coupe d’Afrique des Nations 2019 démarre ce vendredi en Egypte et pour la première fois de son histoire, cette 32e édition du tournoi aura lieu en été et se disputera à 24 équipes.

L’Égypte, finaliste de la dernière édition, bénéficiera bien sûr d’un énorme soutien sur ses terres. L’équipe nationale marocaine est également favorite aux cotés du Sénégal, du Nigeria, et du tenant du titre, le Cameroun. Les regards seront tournés également vers l’Algérie, la Tunisie et la Côte d’Ivoire, sans oublier les nouveaux, à savoir le Burundi, Madagascar et la Mauritanie.

Les yeux des amoureux du ballon rond seront surtout rivés sur des vedettes telles que Mohamed Salah, Hakim Ziyech, Sadio Mane ou encore Riyad Mahrez, qui feront les pieds et les mains pour mener leurs équipes respectives vers le sacre.

Le coup d’envoi de cette compétition tant attendue sera donné à 21h avec le match d’ouverture qui opposera les Pharaons au Zimbabwe, sur la pelouse du stade international du Caire. Vous trouverez ci-dessous le programme et le calendrier complet des matchs.

N.K

Phase de groupes

21 juin

Groupe A: Égypte v Zimbabwe – Stade international du Caire

22 juin

Groupe A: République Démocratique du Congo / Ouganda – Stade du Caire

Groupe B: Nigeria / BurundiGuinée – Madagascar – Stade Alexandria

23 juin

Groupe D: Maroc v Namibie – Stade Al Salam, Le Caire

Groupe C: Sénégal v Tanzanie, Kenya v Algérie – Stade du 30 juin au Caire

24 juin

Groupe D: Afrique du Sud v Côte d’Ivoire – Stade Al Salam

Groupe E: Tunisie / Angola, Mauritanie / Mali – Stade de Suez

25 juin

Groupe F: Cameroun / Guinée-Bissau, Ghana / Bénin – Stade Ismailia

26 juin

Groupe B: Nigeria / Guinée – Stade Alexandria

Groupe A: Ouganda / Zimbabwe, Egypte / RD Congo – Stade du Caire

27 juin

Groupe B: Madagascar v Burundi – Stade Alexandria

Groupe C: Algérie v Sénégal, Kenya v Tanzanie – Stade du 30 juin

28 juin

Groupe E: Tunisie / Mali – Stade de Suez

Groupe D: Maroc v Côte d’Ivoire, Namibie v Afrique du Sud – Stade Al Salam

29 juin

Groupe E: Mauritanie v Angola – Stade de Suez

Groupe F: Cameroun / Ghana, Bénin / Guinée-Bissau – Stade Ismailia

30 juin

Groupe B: Madagascar v Nigeria, Stade Alexandria

Groupe B: Burundi v Guinée – Stade Al Salam

Groupe A: Egypte / Ouganda – Stade du Caire

Groupe A: Zimbabwe / RD Congo – Stade du 30 juin

1er juillet

Groupe D: Afrique du Sud v Maroc – Stade Al Salam

Groupe D: Namibie – Côte d’Ivoire – Stade du 30 juin

Groupe C: Kenya v Sénégal – Stade du 30 juin

Groupe C: Tanzanie / Algérie – Stade Al Salam

2 juillet

Groupe F: Bénin v Cameroun – Stade Ismailia

Groupe F: Guinée-Bissau / Ghana, Stade de Suez

Groupe E: Mauritanie / Tunisie – Stade de Suez

Groupe E: Angola v Mali – Stade Ismailia

16e de finale

5 juillet

Match 41: Leader du Groupe D – 3ème Groupe B / E / F – Stade Al Salam

Match 38: Leader du groupe A – Vainqueurs du groupe C – Stade du Caire

6 juillet

Match 42: deuxième du groupe B et deuxième du groupe F – Stade d’Alexandrie

Match 39: Leader du groupe A – 3ème groupe C / D / E – Stade du Caire

7 juillet

Match 37: Leader du Groupe B – 3ème Groupe A / C / D – Stade Alexandria

Match 40: Leader du Groupe C – 3ème Groupe A / B / F – Stade du 30 juin

8 juillet

Match 43: Leader du Groupe E – deuxième du Groupe D – Stade de Suez

Match 44: Leader du Groupe F – deuxième du Groupe E – Stade Ismailia

Quarts de finale

10 juillet

Match 45: vainqueur du match 38 v vainqueur du match 41 – Stade du 30 juin

Match 48: Gagnant 42 v Gagnant 39 – Stade du Caire

11 juillet

Match 47: Gagnant 43 v Gagnant 40 – Stade de Suez

Match 46: Gagnant 37 v Gagnant 44 – Stade Al Salam

Demi-finales

14 juillet

Match 49: Gagnant 45 v Gagnant 46 – Stade du 30 juin

Match 50: Gagnant 47 v Gagnant 48 – Stade du Caire

Troisième place

17 juillet

Match 51: Demi-finalistes – Stade Al Salam

Final

19 juillet

Match 52: les vainqueurs des demi-finalistes – Stade du Caire

K.B.