CAN 2019: voici l’adversaire du Maroc en huitièmes

Les Lions de l’Atlas, qui ont validé leur ticket pour le prochain tour de la CAN 2019, grâce à leurs victoires contre la Namibie (1-0), la Côte d’Ivoire (1-0) et l’Afrique du Sud (1-0), comptent à leur actif 9 points.

En occupant la tête du groupe D, la tâche du Maroc sera plus abordable pour les huitièmes de finale. Les hommes d’Hervé Renard continueront à jouer au Caire et devaient affronter l’une des équipes qui occupera la troisième place dans les groupes B,E ou F.

Et c’est le Bénin, 3e du groupe F, que les Lions affronteront vendredi 5 juillet au stade Al Salam, à partir de 17h00 (GMT+1).

Notons qu’après leur victoire sur les Bafanas Bafanas, lundi, le sélectionneur national Hervé Renard a accordé un jour de repos aux joueurs en prévision des huitièmes de finale. Les joueurs reprendront les entraînements ce mercredi au stade Haras El Hodoud du Caire.

A.K.A.