CAN 2019: la CAF a choisi le Maroc pour un stage de préparation

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé une liste de 56 arbitres qui devront effectuer un stage de préparation du 28 avril au 5 mai à Rabat en perspective des phases finales de la CAN 2019 qui se tiendront en Egypte.

Selon la CAF, 27 arbitres centraux et 29 assistants devront participer à un camp d’entraînement intensif de huit jours afin de déterminer la liste finale des arbitres qui seront retenus pour officier les phases finales de la CAN 2019, prévues du 21 au 19 juillet à Alexandrie, au Caire, à Ismailia et à Suez.

Les arbitres en question seront soumis à des tests médicaux et physiques et suivront des cours théoriques et pratiques sous la supervision de conférenciers et experts de la CAF.

Les juges seront aussi informés des nouveaux amendements apportés aux règles de jeu, qui entreront en vigueur le 1er juin 2019 et qui seront appliqués pendant la CAN2019, ajoute la CAF dans un communiqué.

Rappelons que trois Marocains sont parmi les arbitres sélectionnés, à savoir Redouane Jayad et Noureddine Jaafari (arbitres centraux) et Hassan Azghao (arbitre assistant).

S.L (Avec MAP)