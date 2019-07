CAN 2019: un Marocain dans l’équipe type du premier tour

La phase de poules de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2019) s’est achevée. Le tournoi se poursuivra avec les huitièmes de finale, mais avant, la CAF a dévoilé l’équipe type de ce premier tour.

Plusieurs joueurs se sont démarqués comme Mohamed Salah du côté de l’Égypte ou encore son coéquipier à Liverpool, Sadio Mané. Quatre footballeurs égyptiens figurent dans ce onze type, plus deux joueurs algériens, un Camerounais, un Ghanéen et un seul Marocain (voir ci-dessous).

Il s’agit d’Achraf Hakimi, qui a disputé les trois derniers matchs de l’équipe nationale. Mehdi Benatia figure parmi les remplaçants de cette équipe-type.

Rappelons que le Maroc s’est imposé contre la Namibie, la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud, sur le score de 1 à 0 à chaque fois. Les hommes d’Hervé Renard affrontent le Bénin en huitièmes de finale vendredi. En cas de victoire, ils croiseront le vainqueur du choc qui oppose le Sénégal à l’Ouganda.

N.K

The group stages witnessed some stellar performances🔥🔥

Take a look at the best XI we couldn’t ignore😍🤷‍♂️#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/F0zKi5HLYK

— CAF (@CAF_Online) 3 juillet 2019