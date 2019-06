CAN 2019: un joueur algérien exclu à cause d’une vidéo déplacée

Le sélectionneur algérien Djamal Belmadi a écarté le milieu de terrain Haris Belkebla de sa liste officielle pour la CAN 2019 à cause d’une vidéo compromettante qui circule actuellement sur la Toile.

L’international algérien, qui évolue dans les rangs de Brest, avait pourtant été officiellement convoqué pour faire le déplacement en Egypte, sauf que le sélectionneur a finalement changé d’avis. Selon le journal Annahar, Djamal Belmadi a décidé d’écarter définitivement le jeune joueur à cause de la vidéo filmée dans sa chambre, lors du stage de préparation des Fennecs au Qatar. «Jamal Belmadi a exprimé sa colère suite à ce comportement qui écorne, selon lui, la réputation de la sélection algérienne et de tout le pays. Il a été remplacé par Mohamed Benkhemassa, le joueur de l’USMA», a écrit le média.

Dans cet extrait filmé après le match amical face au Burundi, Haris Belkabla exhibait son postérieur tandis que le gardien de but remplaçant Alexandre Oukidja était en train de jouer à un jeu vidéo

La vidéo a été largement partagée sur la Toile et les internautes n’ont pas manqué d’exprimer leur indignation suite à ce comportement pour le moins irresponsable. Plusieurs ont d’ailleurs applaudi la décision du sélectionneur qui n’a pas hésité à éjecter le joueur bien qu’il figure dans la liste finale des 23.

Rappelons que les Fennecs évolueront dans le groupe C de la CAN en compagnie du Kenya, du Sénégal et de la Tanzanie.

N.M.