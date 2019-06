CAN 2019: un adversaire de la Tunisie risque d’être disqualifié

La sélection malienne de football pourrait être disqualifiée de la CAN 2019 en Egypte (21 juin – 19 juillet) par la Fédération internationale de football.

L’instance mondiale a informé samedi le Premier ministre malien, Boubou Cissé et son ministre de la Jeunesse et des Sports, Arouna Modibo Touré, que la compétition pourrait avoir lieu sans les Aigles, rapportent ce dimanche des médias locaux.

“Le message de la Fifa et de la CAF est clair. Si jamais l’Assemblée générale prévue pour le samedi 15 juin venait à être sabotée par certaines personnes, la Fifa prendra ses responsabilités. Il y aura des sanctions contre le football malien notamment sa Fédération avec sa suspension des compétitions Fifa et même de la prochaine CAN prévue en Egypte”, a indiqué Véron Mossengo-Omba, président de la Fédération malienne.

Une assemblée générale est prévue pour le samedi 15 juin conformément à une feuille de route dressée par la Fifa pour la résolution de la crise du football malien.

Cette AG devra permettre d’exécuter une sentence du Tribunal arbitral du sport (TAS) dans la crise, avant l’organisation de l’assemblée générale élective pour désigner un nouveau président à la tête de la Fédération.

Le Comité de normalisation n’a pas lancé le championnat contrairement à ce qui a été convenu dans la feuille de route de la Fifa.

À la CAN 2019, le Mali évoluera dans le groupe E en compagnie de la Tunisie, de l’Angola et de la Mauritanie.

