CAN 2019: tout ce que vous devez savoir sur les demi-finales

Le show de la Coupe d’Afrique des Nations se poursuit avec les demi-finales qui se jouent dimanche. L’Algérie rêve de remporter le deuxième titre de son histoire après la seule et unique couronne de 1990. 29 ans après, les Fennecs ont rendez-vous avec l’histoire contre des Nigérians plus que redoutables.

Il en va de même pour des Tunisiens, affamés après leur unique titre de 2004 contre le Maroc, qui croiseront le fer avec des Sénégalais déterminés à remporter le premier trophée de leur histoire. Une chose est sûre: les demi-finales de la CAN s’annoncent électriques.

Tunisie Vs Sénégal

La première demi-finale opposera la Tunisie au Sénégal. La rencontre sera disputée dimanche 14 juillet à 17H au stade du 30 juin. Ce match sera diffusé sur BeIN Sports MAX AR HD 1 et 2. Les Aigles de Carthage qui ont étrillé le Madagascar en quarts de finale (3-0) ambitionnent d’arriver en finale. Toutefois, leur tache sera extrêmement compliquée face aux coéquipiers de Sadio Mané qui font un parcours exceptionnel.

Les Tunisiens n’ont pas convaincu lors de la phase de poules ni en huitièmes. Cependant, leur prestation face au Madagascar a rappelé les compétences de cette équipe qui peut créer la surprise à tout moment. Les Lions de la Téranga, pour leur part, sont déterminés à soulever le trophée surtout que leur équipe est composée de joueurs de renom. Une génération d’or qui veut à tout prix rafler un titre continental.

Composition probable de la Tunisie:

Mouez Hassen, Wajdi Kechrida, Dylan Bronn, Yassine Meriah, Oussema Haddadi, Ellyes Skhiri, Ghailane Chaalali, Ferjani Sassi, Youssef Msakni, Wahbi Khazri, Taha Yassine Khenissi.

Algérie Vs Nigeria

Le choc de l’Algérie et le Nigeria se joue à 20H sur la pelouse du stade international du Caire. Il sera diffusé également sur BeIN Sports MAX AR HD 1 et 2.

Il faut savoir que les Algériens possèdent la meilleure attaque et défense du tournoi. Ils ont marqué 10 buts, et n’ont concédé qu’un seul contre la Côte d’Ivoire en quart de finale. Le Nigeria, pour sa part, a inscrit 7 et encaissé 5.

L’Algérie est difficile à dominer sur le rectangle vert avec son 4-1-4-1. Grâce à leur dynamisme et leur vitesse, les Fennecs écartent le jeu et occupent tout le terrain. Les défenseurs (Benlamri, Mandi, Bensabeini et Atal), comme les milieux de terrain (Gedioura, Bennacer), avancent pour compenser la montée des attaquants (Riyad Mahrez, Feghouli, Youcef Belaïli et Baghdad Bounedjah) qui se combinent avec des mouvements rapides et créent énormément d’occasions.

Avec son 4-3-2-1, le Nigéria possède un noyau défensif fort, un milieu de terrain solide (Wilfred Ndidi, Peter Etebo) et une attaque rapide avec les Chukwueze, A. Iwobi et Ahmed Mussa. Les Nigérians jouent sur de longues passes en diagonale de leur défense vers leurs deux ailiers rusés, Chukwueze et Mussa. Ces derniers essayent d’éliminer rapidement les latéraux pour livrer des passes décisives ou frapper. Les défenseurs centraux Omeruo ( 5,5 longues passes par match) et Troost-Ekong ( 4,8 ) sont des adeptes de cette discipline, suivis des milieux de terrain centraux Etebo ( 3,6 ) et Ndidi ( 2 ).

Le match s’annonce serré. Les deux formations ont fait preuve jusqu’à présent d’un incroyable esprit de combat lors de ce tournoi. Peu importe le résultat, les deux équipes peuvent être fières de leur parcours dans cette CAN.

Composition probable de l’Algérie:

M’Bolhi – Zffane, Benlamri, Mandi, Bensebaini – Mahrez (cap.), Guedioura, Bennacer, Delort – Bounedjah, Belaili.

B.K. avec A.K.A.