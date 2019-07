CAN 2019: Romain Saiss se méfie du Bénin (VIDÉO)

Un rendez vous crucial attend l’équipe nationale vendredi. Les hommes d’Hervé Renard disputent les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations contre le Bénin.

Plusieurs analystes et amoureux du ballon rond estiment que les Marocains sont largement favoris devant les Béninois. Cependant, le défenseur des Lions de l’Atlas, Romain Saiss, s’est montré méfiant.

“Je pense que c’est une bonne équipe parce qu’ils n’ont pas perdu en phase de poules et ils étaient dans un groupe très relevé avec le Cameroun, tenant du titre, et le Ghana. Donc c’est une équipe qu’il ne faut pas sous-estimer. Il va falloir être prêt si on veut se qualifier”, a t-il confié aux journalistes.

Les Lions ont bénéficié d’un jour de repos après leur dernier match de phase de poules lundi. Ils ont effectué une séance d’entraînement mercredi et devraient procéder aux derniers réglages ce jeudi, pour mener à bien leur mission. Le coup d’envoi de ce match important sera donné à 17H00 (GMT+1) sur la pelouse du stade Assalam.

Bhyer Kabiro