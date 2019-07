CAN 2019: quand Nabil Dirar taquine l’Algérien Islam Slimani (VIDÉO)

Voilà un bon début de semaine pour le Maroc et l’Algérie. Les deux nations voisines ont fait un parcours sans faute en phase de poules de la CAN 2019, après leurs victoires respectives, lundi 1er juillet, contre l’Afrique du Sud (1-0) et contre la Tanzanie (3-0).

Les Lions et les Fennecs ont joué sur la même pelouse, lundi soir. Ces derniers ont fait le show juste après la fin du match de l’équipe nationale marocaine contre les Bafana Bafana. Mais avant, Nabil Dirar, qui s’apprêtait à quitter les vestiaires à l’issue de la rencontre, a eu l’idée d’aller voir ses confrères algériens.

Dirar est tombé sur son coéquipier à Fenerbahce, Isslam Slimani, et n’a pas hésité à le taquiner alors que ce dernier était en pleine concentration pour négocier le choc contre la Tanzanie. Les Algériens ont fini par dominer leur adversaire et consolider leur place de leader du groupe C, tout comme les Marocains, en tête du groupe D.

Les choses sérieuses commencent donc pour les deux voisins, avec les huitièmes de finale de la compétition. Le Maroc joue vendredi, tandis que l’Algérie joue dimanche.

N.K