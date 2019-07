CAN 2019: prolongation entre le Maroc et le Bénin (VIDEO)

Le Maroc et le Bénin se sont quittés bons amis, ce vendredi 5 juillet au stade d’Assalam, en match comptant pour les huitièmes de finale de la CAF.

Les Ecureuils ont ouvert le score à la 53e minute par le biais de Moise Adilehou avant que les Lions n’égalisent à la 75e minute grâce à Youssef En-Nesyri. A quelques minutes du coup de sifflet final, Hakim Ziyech a raté un penalty qui aurait pu propulser le Maroc en quart. Les deux sélections sont ainsi passées aux prolongations.

Notons que les Lions de l’Atlas et les Écureuils se sont quittés dos à dos à la mi-temps (0-0).

Le Maroc a affronté le Bénin pour la première fois en 1992, lors des éliminatoires de la Coupe du monde 1994. Les Lions s’étaient imposés (1-0) à l’aller et (5-0) au retour. Lors de la CAN 2004, le Maroc a étrillé la sélection béninoise (4-0), en phase de groupes. Les Lions avaient également battu les Écureuils lors de deux matchs amicaux en 2008 (3-1) et 2014 (6-1). Au total, le Maroc a défié le Bénin 5 fois et a remporté tous ces matchs.

Les Hommes d’Hervé Renard affronteront le vainqueur du match Ouganda-Sénégal. Le Maroc avait battu l’Afrique du Sud (1-0) et s’était imposé contre la Côte d’Ivoire vendredi (1-0), et face à la Namibie dimanche dernier (1-0).

