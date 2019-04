CAN 2019: Première réaction d’Hervé Renard après le tirage (VIDEO)

Interviewé par beIN Sports, le sélectionneur national, Hervé Renard, est revenu sur les résultats du tirage au sort de la CAN 2019, qui a placé le Maroc dans le groupe D aux côtés de l’Afrique du Sud, de la Namibie et de la Côte d’Ivoire.

“C’est un groupe difficile, mais nous somme habitués à jouer avec de grandes équipes et nous avons affronté quelques-unes de ces équipes lors de la dernière édition. J’ai passé 4 ans avec la Zambie et on a joué face à la Namibie. Nous savons que c’est un groupe difficile, mais nous devons nous concentrer”, a-t-il affirmé.

Et d’ajouter: “Nous allons bientôt entamer les préparatifs, Fouzi Lekjaa, président de la FRMF, a fait un excellent travail. Etape par étape, nous allons bien préparer la CAN 2019”.

Rappelons que les Lions de l’Atlas évolueront dans le groupe D aux côtés de la Namibie, de l’Afrique du Sud et de la Côte d’Ivoire.

À noter que les matchs du groupe du Maroc se joueront au stade Al Salam, au Caire.

A.K.A.