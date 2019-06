CAN 2019: pourquoi le Maroc doit terminer 1er de son groupe

La sélection nationale marocaine devra affronter demain lundi son homologue sud-africaine dans un match décisif comptant pour la troisième et dernière journée du premier tour de la CAN 2019, et qui déterminera les scénarios à venir pour les Lions de l’Atlas lors des 8es de finale de la compétition.

Les Lions de l’Atlas qui ont déjà validé leur ticket pour la prochaine phase de la CAN grâce à leurs victoires respectives contre la Namibie et la Côte d’Ivoire, occupent provisoirement la tête du groupe D avec six points dans l’attente du match décisif de lundi. L’Afrique du Sud et la Côte d’Ivoire pointent en deuxième position avec trois points chacun, dans l’attente de leur dernier match qui déterminera la place du onze national dans le groupe D.

Trois scénarios sont ainsi à prévoir pour l’équipe marocaine en huitièmes de finale:

A/ Occuper la tête du groupe et continuer à jouer au Caire: Si les Marocains parviennent à remporter leur match lundi contre l’Afrique du Sud ou du moins réussir un match nul, ils occuperont la tête du groupe D pour affronter en 8es de finale, au stade Salam au Caire, l’une des équipes qui occuperont la troisième place dans les groupe B, E ou F.

Le Nigeria est en tête du groupe B avec six points, devant le Madagascar avec 4 points et la Guinée avec un point alors que le Burundi est en bas du tableau avec zéro point. Le groupe E est dirigé, quant à lui, par le Mali avec quatre points, devant la Tunisie (2 points), l’Angola (1 point) et la Mauritanie (0 point). Le Cameroun est en tête du groupe F avec trois points, devant le Ghana et le Bénin qui se partagent la deuxième place avec un seul point chacun et enfin la Guinée Bissau avec zéro point.

B/ Occuper la deuxième place du groupe D et se délacer à Suez: Si le Maroc termine la phase de groupes à la deuxième place, il jouera avec l’équipe qui occupera la tête du groupe E qui comprend le Mali (actuellement leader avec 4 points), la Tunisie, l’Angola et la Mauritanie.

C/Occuper la troisième place du groupe et jouer en Alexandrie: Si les Marocains terminent leur match du groupe D à la troisième place, ils se qualifieront pour le tour suivant en tant que l’une des quatre meilleures équipes parmi celles qui finissent à la troisième place de leur groupe. Dans ce cas, les Lions de l’Atlas devront affronter, en huitièmes de finale, les leaders du groupe A ou du groupe B. L’Égypte, pays hôte, occupe la tête du classement du groupe A avec six points, loin devant l’Ouganda avec seulement deux points, alors que le Nigeria dirige le groupe B avec six points devant le Madagascar (4 points).

S.L. (avec MAP)