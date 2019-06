CAN 2019: pour Hervé Renard, “la route est encore longue” (PHOTO)

Le Maroc s’est qualifié vendredi pour les huitièmes de finale de la CAN 2019. Sur Twitter, le sélectionneur national, Hervé Renard, est revenu sur cette qualification.

“Félicitations aux joueurs et à tous les fans qui nous soutiennent… la route est encore longue”, a-t-il affirmé.

Rappelons que les Lions de l’Atlas se sont imposés (1-0) face à la Côte d’Ivoire, vendredi sur la pelouse du stade Al Salam, en match comptant pour la deuxième journée de la phase de poules (groupe D) de la CAN 2019.

L’unique réalisation de la rencontre a été marquée par Youssef En-Nesyri à la 23e minute de jeu. Le score est resté inchangé jusqu’à la fin de la rencontre.

Les Marocains occupent ainsi la tête du groupe D avec 6 points et décrochent leur billet pour le deuxième tour.

Notons que les Lions de l’Atlas s’étaient imposés (1-0) face à la Namibie lors de leur premier match, alors que la Côte d’Ivoire avait battu l’Afrique du Sud.

Les supporters marocains rêvent de la couronne africaine depuis 43 ans, après le seul et unique titre de l’histoire de l’équipe nationale remporté en 1976.

A.K.A.

Félicitations aux joueurs et à tous les fans qui nous soutiennent 👏… la route est encore longue !

🇲🇦⚽️

Congratulations to players & all fans who support us 👍🏼… the road is still long !

📸 @JulienScussel pic.twitter.com/t5XI16CLzL

— Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) June 29, 2019