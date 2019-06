CAN 2019: où en sont les préparatifs à quelques jours du lancement?

Les préparatifs vont bon train en Egypte afin de garantir plein succès à la 32e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football, a assuré le président de la Fédération égyptienne de football, Hani Abou Reda.

“Toutes les les conditions pour la réussite de ce tournoi sont réunies”, a indiqué Abou Reda dans des déclarations à la presse, notant que les stades sont prêts pour accueillir cette compétition, de même que les hôtels et l’ensemble des moyens logistiques nécessaires.

Selon le président de l’instance faîtière du football égyptien, “le football est porteur d’un message de paix pour tous les peuples”, notant que son pays, tout en se réjouissant d’accueillir ce grand événement sportif, ne lésinera pas sur les moyens afin d’assurer la réussite de ce tournoi.

Par ailleurs, Abou Reda a indiqué avoir tenu une réunion avec le premier vice-président de la Confédération africaine de football (CAF), Amaju Melvin Pinnick, axée sur l’examen des points logistiques et des mesures prises pour l’organisation de la 32e édition de la CAN qui débute le 21 juin.

Au sujet de la vente des billets, il a relevé que l’opération se fait par voie électronique, saluant la coordination parfaite entre le comité local d’organisation et la CAF.

Pour sa part, le vice-président de la la Fédération égyptienne de football, Ahmed Choubir a souligné que l’Egypte est capable d’assurer une meilleure organisation de la CAN qui mettra en compétition lors de cette édition, pour la première fois, 24 équipes nationales.

Le Comité d’organisation de la CAN 2019 en Egypte a retenu six stades répartis sur quatre provinces pour accueillir le tournoi continental, à savoir le stade international du Caire, le stade de la Défense aérienne ou 30 juin, et le stade Assalam, dans la province du Caire, et les stades d’Alexandrie d’Al-Ismailia et de Suez.

L’Egypte avait déjà organisé la CAN à reprises, en 1959, 1974, 1986 et 2006.

S.L. (avec MAP)