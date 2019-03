CAN 2019: Mehdi Benatia répond à ses détracteurs

Mehdi Benatia est revenu, dans une interview accordée à beIN Sports, sur son choix de signer à Al Duhail, ainsi que sur les critiques dont il fait l’objet après avoir choisi d’évoluer au Qatar.

Le capitaine des Lions de l’Atlas a tout d’abord expliqué qu’il est heureux de jouer au Qatar, précisant qu’il a fait le choix de quitter la Juve pour rejoindre Al Duhail afin d’offrir à sa famille de meilleures conditions de vie, surtout qu’il est en fin de carrière.

Et d’ajouter: “Plusieurs fans m’envoient des messages sur les réseaux sociaux pour me dire que l’équipe nationale n’a plus besoin de mes services après mon départ au Qatar. Ce sont ces même personnes qui m’encourageaient et m’applaudissaient, mais ils ont changé d’avis car ma décision ne leur plaît pas”.

Et ce n’est pas tout! Le défenseur de 31 ans a indiqué que si le coach français des Lions, Hervé Renard, “trouve que je ne suis plus capable de défendre les couleurs nationales, ce n’est pas un problème je prendrai un billet et j’irai suivre mes coéquipiers en Egypte. Et même si je suis convoqué, et qu’il s’avère qu’il y a des joueurs plus compétents que moi, je resterai sur le banc en essayant de les conseiller et de les aider, ce n’est pas un souci”.

A.K.A.