CAN 2019: Mbarek Boussoufa annonce sa retraite internationale

Le meneur de jeu de l’équipe nationale marocaine, Mbark Boussoufa, prendra sa retraite internationale après la Coupe d’Afrique des Nations, qui s’achève le 19 juillet.

C’est ce qu’a annoncé le joueur dans une interview accordée à France Football. “On fait notre maximum pour aller loin et atteindre l’objectif fixé. Ça compte vraiment pour nous. Moi, c’est ma dernière chance parce que c’est ma dernière CAN”, a t-il confié.

Une rencontre cruciale attend le Maroc, ce vendredi, contre le Bénin À 17H, en huitième de finale du tournoi. Boussoufa s’est montré optimiste, tout en restant réaliste. “Très difficile. Les matches se ressemblent souvent de toute façon. Ça se joue sur des détails. Tu peux dominer et prendre un but. On doit se préparer à ça. Après, le Bénin, même s’il est méconnu, est un adversaire à ne surtout pas sous-estimer. Ils ont battu l’Algérie en qualification, ils ont tenu tête au Cameroun (0-0) et au Ghana (2-2). Donc ils ne sont pas là pour rien”, a t-il dit.

Notons que Mbarek Boussoufa est l’un des joueurs les plus expérimentés de la bande d’Hervé Renard et compte à son actif plus de 100 sélections. Boussoufa est également capitaine adjoint de Mehdi Benatia.

Il est à rappeler que le joueur, qui évolue avec Al Shabab aux Émirats Arabes Unis, avait fait ses débuts en équipe nationale en mai 2006 contre les États-Unis.

N.K