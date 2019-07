CAN 2019: Madagascar continue de surprendre (VIDEO)

Madagascar s’est qualifiée pour les quarts de finale de la CAN 2019, après avoir battu aux tirs au but (4-2) la République Démocratique du Congo (RDC), ce dimanche à Alexandrie. Le temps réglementaire et les prolongations se sont soldés par un nul (2-2) entre les deux sélections.

Ibrahim Samuel Amada a pu ouvrir le score pour les Malgaches à la 9e minute de jeu, avant que Cédric Bakumba ne remette les pendules à l’heure pour les Léopards quelques minutes plus tard (21e).

En seconde période, Faneva Andriatsima permet aux Malgaches de mener au score (77e). Chancel Mbenba a égalisé pour les siens à la dernière minute du temps réglementaire, renvoyant les deux sélections en prolongation.

La séance des tirs au but a tourné en faveur des Malgaches, qui s’offrent une qualification historique en quarts de finale de la compétition.

