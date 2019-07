CAN 2019: l’homme le plus riche d’Afrique soutient le Nigéria

Les milliardaires nigérians, Aliko Dangote et Femi Otedola, ont promis 75 000 dollars à leur équipe nationale, pour chaque but inscrit lors des derniers matches de la Coupe d’Afrique des Nations.

Dangote, qui est l’homme le plus riche d’Afrique, a promis 50 000 dollars par but, tandis que Otedola a promis la somme de 25 000 dollars pour chaque but marqué par les Super Eagles.

Plutôt dans la phase de groupes de la CAN 2019, le groupe Aiteo, l’un des sponsors officiels de l’équipe nationale masculine senior, a donné 75 000 dollars aux Super Eagles pour les trois buts inscrits lors de leur victoire 3 à 2 face au Cameroun en huitièmes de finale.

Hosea Wells Okunbo, un homme d’affaires, a également promis une somme de 20 000 dollars par joueur, tandis que Babajide Sanwo-Olu, gouverneur de l’État de Lagos, a récompensé l’équipe avec 5 000 dollars par joueur.

Rappelons que les hommes de Gernot Rohr ont battu mercredi l’Afrique du Sud sur le score de 2 à 1 pour se qualifier pour les demi-finales.

Notons que les Super Eagles affronteront l’Algérie en demi-finales dimanche 14 juillet à 20h GMT+1.

A.K.A.