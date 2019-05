CAN 2019: les surprises de la liste d’Hervé Renard

La pré-liste des 27 joueurs convoqués par Hervé Renard est désormais officielle. Le technicien français a levé le voile sur ses choix, ce lundi 27 mai. Et le “sorcier blanc” des Lions, peu habitué à faire des surprises, en a réservé quelques unes.

Le gardien de la RS de Berkane, Abdelali M’hmadi a été convoqué pour la première fois en sélection. L’attaquant d’Al Nasser, Abderrazak Hamdallah, a été également retenu. Une annonce surprenante, puisque beaucoup pensaient qu’il n’était pas dans les plans de Renard.

En défense, Nabil Dirar est de retour après avoir manqué quelques matchs des Lions. Noussair Mazraoui, véritable révélation de l’Ajax Amsterdam, pourrait faire la paire avec Achraf Hakimi, qui revient de blessure. Yunis Abdelhamid, qui fait les beaux jours de Reims, a été également rappelé.

Au milieu, Hervé Renard, en plus de ses habitués, a retenu Mehdi Bourabia qui enchaîne les bonnes prestations avec Sassuolo en Italie. Sans oublier le joueur de la Botola, Abdelkrim Baadi, qui ne cesse d’impressionner avec le HUSA d’Agadir.

En attaque, Oussama Idrissi, le nouveau Lion de l’Atlas qui a opté pour le Maroc au lieu des Pays Bas, sera de l’aventure. Sofiane Boufal a été également retenu après avoir manqué le Mondial russe. Walid Azaro, pour sa part, n’est pas appelé.

Seuls trois botolistes ont été convoqués. Les deux portiers M’hamdi et Tagnaouti, ainsi que Abdelkarim Baadi. Aucun joueur du WAC et du Raja n’ont été appelés. Rappelons que la CAN 2019 se jouera du 21 juin au 19 juillet.

Voici la liste des 27 joueurs convoqués par Hervé Renard:

Gardiens de but: Mounir El Kajoui (Malaga, Espagne), Yassine Bounou (Gérona, Espagne), Ahmed Reda Tagnaouti (Wydad de casablanca, Maroc), Abdelali Mhamdi (RSB, Maroc).

Défenseurs: Marouane Da Costa (Ittihad Djeddah, Arabie saoudite), Ghanem Saiss (Wolverhampton, Angleterre), Mehdi Benatia (Al-Duhail Sports, Qatar), Achraf Hakimi (Dortmund, Allemagne), Abdelhamid Yunis (Stade de Reims, France), Noussair Mazroaui (Ajax, Pays-Bas), Nabil Dirar (Fenerbahçe, Turquie) .

Milieux de terrain: Karim El Ahmadi Arroussi (Al Ittihad, Arabie Saoudite), Youssef Aït Bennasser (St-Etienne, France), M’barek Boussoufa (Al-Shabab, Arabie Saoudite), Younès Belhanda (Galatasaray, Turquie), Fayçal Fajr (Caen, France), Abdelkrim Baadi (Hassania d’Agadir, Maroc), Mehdi Bourabia (Sassuolo, Italie), Amine Harit (Schalke 04, Allemagne).

Attaquants : Nordin Amrabat (Al-Nasr, Arabie Saoudite), Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam, Pays-Bas), Ayoub El Kaâbi (Hebei China Fortune FC, Chine), Khalid Boutaïb (Zamalek, Egypte), Youssef En-Nesyri (Leganes, Espagne), Soufiane Boufal (Celta Vigo, Espagne), Oussama Idrissi (AZ Alkmaar, Pays -Bas), Abderazzak Hamddalh (Al Nassr, Arabie Soaudite).

A.K.A.