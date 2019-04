CAN 2019: les résultats complets du tirage au sort

On connaît désormais les adversaires du Maroc lors de la phase de poules de la CAN 2019. Les Lions de l’Atlas évolueront ainsi dans le groupe D aux côtés de la Namibie, de l’Afrique du Sud et de la Côte d’Ivoire.

À noter que les matchs du groupe du Maroc se joueront au stade Al Salam, au Caire.

Rappelons que le tirage au sort a eu lieu ce vendredi 12 avril, au Caire, en Egypte. Pour la première fois, 24 équipes prendront part à la compétition africaine, qui se déroulera du 21 juin au 19 juillet 2019 en Egypte.

Voici par ailleurs les résultats complets du tirage au sort:

Groupe A au Caire (stade international du Caire): Egypte – Zimbabwe – Ouganda – RD Congo.

Groupe B à Alexandrie (stade d’Alexandrie): Burundi – Madagascar – Guinée – Nigeria.

Groupe C au Caire (stade 30 juin): Tanzanie – Kenya – Algérie – Sénégal.

Groupe D au Caire (stade Al Salam): Namibia – Afrique du Sud – Côte d’Ivoire – Maroc.

Groupe E à Suez (stade de Suez): Angola – Mauritanie – Mali – Tunisie.

Groupe F à Ismaily (stade d’Ismaïlia): Guinée Bissau – Bénin – Ghana – Cameroun.

