CAN 2019: les premiers botolistes de la liste de Renard

Quelques semaines seulement nous séparent de la CAN 2019 et le sélectionneur des Lions de l’Atlas, Hervé Renard, va bientôt dévoiler sa liste préliminaire. En plus des nouveaux noms qui évoluent à l’étranger, deux joueurs de la Botola seront de la partie.

Il s’agit de Abdelkrim Baadi et de Youssef El Fahli, qui ne cessent d’impressionner avec le HUSA d’Agadir. C’est en tout cas ce qu’a annoncé le club du Souss sur son site officiel.

Baadi devrait permettre à Hervé Renard de combler certaines absences dans son secteur défensif. Youssef El Fahli, quant à lui, devrait renforcer la ligne offensive de la sélection. Selon la même source, les deux joueurs rejoindront le stage préparatif des Lions de l’Atlas qui débutera le 3 juin prochain.

Le sélectionneur national compte, par ailleurs, essayer de nouveaux joueurs qui n’ont pas participé au Mondial 2018. La compétition aura lieu en Égypte du 21 juin au 19 juillet.

A.K.A.