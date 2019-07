CAN 2019: les Marocains en colère contre le sélectionneur de la Tunisie

Le sélectionneur de la Tunisie Alain Giresse qui a réussi à mener ses joueurs en quarts de finale de la CAN 2019 sans la moindre victoire, a évoqué les Lions de l’Atlas et les Pharaons pour répondre à ses détracteurs.

Le coach français a en effet taclé tous ceux qui critiquent la sélection tunisienne, rappelant que les Aigles de Carthage sont actuellement en quarts de finale bien qu’ils n’aient signé aucune victoire depuis le coup d’envoi de la compétition. «On n’a battu aucune sélection lors de cette CAN mais on est sur la bonne voie pour atteindre le carré d’or et rafler la coupe. Le Maroc et l’Egypte, eux, ont engrangé 9 points en phases de groupes mais ont été éliminés dès les huitièmes. Ce succès ne leurs a finalement servi à rien !», a indiqué Alain Giress au journal tunisien «Assarih».

Et d’ajouter : «Ce qui m’importe actuellement, c’est le match contre Madagascar».

Les propos du sélectionneur des Aigles ont d’ailleurs provoqué l’ire des internautes marocains qui, pour la plupart, n’ont toujours pas digéré l’élimination des Lions de l’Atlas face au Bénin.

S.L.