CAN 2019: l’Égypte se rattrape vis-à-vis du Maroc

Dévoilé mercredi dernier, le clip de la chanson officielle de la CAN 2019 avait mis en avant une carte de l’Afrique avec le Maroc tronqué de son Sahara. Et on pouvait clairement voir le drapeau de la pseudo-RASD.

Le gouvernement égyptien n’a pas tardé à réagir et a présenté ses excuses au royaume du Maroc. Il en va de même pour le comité d’organisation de la compétition qui a fini par rectifier le tir. Finalement, l’erreur a été corrigée et une nouvelle carte dans laquelle le Maroc n’est pas amputé de son Sahara apparaît à la fin du clip, au grand bonheur des internautes.

Notons que dans un communiqué, le comité d’organisation de la CAN avait réitéré son “total respect aux frères marocains, au Royaume frère du Maroc, à sa souveraineté et à son symbole national”, se disant confiant que cela n’allait “nullement impacter la solidité des relations entre les instances sportives des deux pays et leurs grands publics”.

La Coupe d’Afrique des Nations démarre ce vendredi soir en Égypte. Le match d’ouverture opposera les Pharaons au Zimbabwe à 21H00, tandis que le Maroc joue la Namibie dimanche prochain.

S.L.