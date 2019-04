CAN 2019: le sélectionneur de la Namibie craint le Maroc

Le sélectionneur de la Namibie, Ricardo Manneti a affirmé que la sélection marocaine de football est “forte” et comprend des joueurs talentueux, mais “nous allons défendre crânement nos chances de qualification” au deuxième tour.

“Malheureusement, nous avons été versés dans un groupe difficile. L’équipe du Maroc joue un football moderne et agréable et la plupart de ses joueurs évoluent en Europe, mais nous allons persévérer et nous préparer comme il faut pour défendre nos chances de qualification”, a-t-il relevé dans une déclaration à la MAP, à l’issue du tirage au sort de la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football, effectué vendredi au Caire.

Dans ce sens, il a indiqué que son équipe doit se méfier des sélections de Côte d’Ivoire et d’Afrique du Sud qui souhaitent, elles aussi, aller le plus loin possible dans cette compétition, notant qu’une préparation intensive est la seule voie pour signer une bonne participation à cette CAN.

Le tirage au sort, effectué devant le Sphinx de Gizeh, avait mis le Maroc dans le groupe D aux côtés de la Côte d’Ivoire, de l’Afrique du Sud et de la Namibie.

La Namibie disputera en Egypte sa troisième CAN, après deux participations aux éditions de 1998 au Burkina et de 2008 au Ghana, lors desquelles elle n’a pas pu franchir le premier tour.

S.L (Avec MAP)