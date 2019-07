CAN 2019: le sélectionneur algérien évoque l’élimination du Maroc

Le show de la CAN 2019 se poursuit avec les huitièmes de finale. L’élimination des Lions de l’Atlas contre le Bénin, vendredi, a démontré qu’il n’existe plus de favoris ou outsiders du tournoi et que toutes les équipes ont presque le même niveau.

Le Maroc fera ses valises, mais l’espoir des arabes est toujours présent avec l’Égypte, la Tunisie et l’Algérie qui affronte la Guinée. Élu meilleur sélectionneur du premier tour, Djamal Belmadi s’est montré serein et confiant en conférence de presse d’avant match.

Interrogé sur l’élimination du Maroc et son impact sur les joueurs algériens, Belmadi n’a pas mâché ses mots. “Non, on n’a pas besoin de voir le Maroc éliminé pour être averti. On est en pleine préparation depuis le début. Dès qu’on a appris qu’on allait jouer contre la Guinée, on s’est mis rapidement au boulot pour préparer le match. Si on perd ce match, c’est que la Guinée est plus forte”, a t-il dit.