CAN 2019: le programme complet des demi-finales (PHOTO)

On connaît désormais le calendrier complet des demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations 2019. Après un quart de finale plein de rebondissements, le moment est venu d’entamer les demies.

Au menu, des affiches électriques notamment le choc entre le Nigeria et l’Algérie. Après avoir sorti la Côte d’Ivoire, les Fennecs doivent, cependant, se méfier des Super Egales, solides défensivement et efficaces offensivement.

La Tunisie, qui a éliminé le Madagascar, aura également beaucoup d’efforts à faire. Elle croisera la fer avec le Sénégal de Sadio Mané, qui livre des prestations hautes en couleurs jusqu’à présent et ambitionne de remporter le titre.

Le programme complet:

Dimanche 14 juillet

Sénégal-Tunisie à 17h

Algérie-Nigeria à 20h

A.K.A.

