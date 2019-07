CAN 2019: le message de Hamdallah aux joueurs algériens

L’Algérie est sur un nuage après son sacre à la Coupe d’Afrique des Nations 2019. Les Fennecs ont dompté les Lions de la Téranga, vendredi soir (1-0).

À l’issue du match, les Algériens ont reçu les félicitations et les éloges de plusieurs footballeurs. Parmi eux, on retrouve un certain… Abderazzak Hamdalah, le Lion de l’Atlas et buteur du championnat saoudien, qui a laissé tomber l’équipe nationale marocaine avant le début de la CAN.

“Félicitations frères, vous le méritez amplement”, a écrit le joueur sur son compte Instagram. Notons que l’Algérie a remporté le deuxième trophée africain de son histoire après celui de 1990.

Les hommes de Djamel Belmadi ont bien négocié cette grande finale face à des Sénégalais solides et compacts défensivement. Rappelons que c’est l’attaquant Baghdad Bounedjah qui a marqué le seul et unique but de la rencontre dès les premières minutes.

B.K