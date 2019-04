CAN 2019: le Maroc sera éliminé dès le 1er tour, selon un site algérien

Le site sportif algérien Dzfootball prévoit l’élimination des Lions de l’Atlas dès le premier tour de la CAN 2019, prévue du 21 juin au 19 juillet, en Egypte.

Le média a en effet écrit sur son compte Twitter: “Le Maroc va sortir dès la phase de groupes ! Il est tombé dans le même groupe que la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud”.

Certes, le Maroc a hérité d’un groupe D difficile qui l’a placé aux côtés de la Namibie, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique du Sud, sauf que la formation nationale est capable de se qualifier pour le second tour, avec “beaucoup de concentration”, comme l’avait expliqué le coach Hervé Renard quelques minutes après le tirage au sort. Heureusement que le ridicule ne tue pas !

A.K.A.

