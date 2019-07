CAN 2019: le Maroc lésé par rapport à l’Egypte et l’Algérie

Le show se poursuit avec la Coupe d’Afrique des Nations qui arrive à un stade décisif. Vendredi, les amoureux du ballon rond dans le continent africain auront rendez-vous avec les huitièmes de finale du tournoi.

Pays hôte de la compétition, l’Égypte avait ouvert le bal contre le Zimbabwe en phase de groupes. En huitièmes, c’est les Lions de l’Atlas qui donneront le ton, avec le Sénégal, alors qu’ils ont disputé leur dernier match de phase de poules lundi. Le Maroc et le Sénégal ne vont ainsi bénéficier que de 3 jours de repos avant l’entame des huitièmes, alors que l’Égypte profitera de 5 jours et l’Algérie 6 jours. Il parait que le comité d’organisation de la CAN a négligé ce petit détail qui peut changer la donne en faveur des Egyptiens.