CAN 2019: le département de Bourita a fait une annonce

Dans le cadre de la participation de l’équipe nationale à la 32ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football qui aura lieu en Egypte du 21 juin au 19 juillet, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a mis en place des mesures d’accompagnement pour faciliter le déplacement et le séjour des supporters marocains qui se rendront en Égypte afin de soutenir les Lions de l’Atlas.

Dans un communiqué, le ministère indique avoir renforcé en ressources humaines l’Ambassade du Royaume du Maroc en Égypte avec près de 10 agents chargés de répondre aux différentes questions des supporters marocains et de les assister, que ce soit au niveau de l’aéroport ou des différents stades.

L’Ambassade du Royaume du Maroc au Caire a élaboré un guide d’information comprenant les informations essentielles et les différentes modalités relatives à cet événement (Visa, ID Fun, Transport, hébergement…), ajoute le communiqué, faisant savoir que ce guide est disponible sur le site “consulat.ma” ainsi que sur le site de la Fédération royale marocaine de football.

Des cellules de veille ont été mises en place au niveau de la Direction des affaires consulaires et sociales (DACS/accompagnement ressortissants), de la Direction de la diplomatie publique et des acteurs non étatiques (DDP/accompagnement médiatique) ainsi qu’au niveau de l’Ambassade du Royaume en Egypte, poursuit la même source.

Ces cellules sont accessibles soit via le numéro fixe 0537 663 300 soit via des numéros privés (DACS : 00 212 6 59 87 20 41), (DDP : 00 212 6 61 56 49 06) et (Ambassade : +20 101 679 6197).

Le ministère a pris attache avec l’Ambassade d’Egypte au Maroc afin de faciliter les procédures d’octroi des visas aux supporters marocains ainsi que d’augmenter autant que possible leur nombre, selon le communiqué.

S.L. (avec MAP)