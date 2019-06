CAN 2019: le Cameroun sera finalement présent

Le président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) a proposé, une prime de performance de 5.000.000 FCFA net (7622 euros) aux Lions indomptables qui ont refusé jeudi d’embarquer vers l’Egypte.

Attendus depuis 24 heures en Egypte, terre d’accueil de la 32e édition de la CAN qui débute ce vendredi, les champions d’Afrique n’ont pas rallié l’Égypte, jeudi 20 juin dernier, comme l’avait prévu leur programme et pour cause, le capitaine Choupo Moting et ses coéquipiers exigeaient du gouvernement, une augmentation de leurs primes de participation, rapporte vendredi la presse locale.

“Les Lions Indomptables ayant reçu du gouvernement 20 millions F Cfa de primes de participation chacun, réclamaient plus et conditionnent à cela leur départ”, a déclaré le ministre des Sports et de l’Education physique (Minsep), Narcisse Mouelle Kombi sur sa page Facebook.

Durant toute la nuit de jeudi à vendredi, une importante concertation a mis aux prises ministère des Sports et de l’Education physique, la fédération camerounaise de football et une délégation des Lions indomptables composée d’Idris Carlos Kameni, Choupo Moting, Fabrice Ondoa, Ngadeu Michael, Mandjeck George et Bong Gaëtan en plus des deux entraîneurs de la sélection camerounaise.

Les discussions, qui ont commencé à 2h10, ont pris fin vers 5h du matin, soit près de trois heures de discussions autour de la question des primes.

Au sortir des bureaux du ministre des sports, “le président de la FECAFOOT au titre de sa contribution en plus des primes payées ou déjà prévues par l’Etat, propose l’octroi à chaque joueur d’une prime de performance de 5.000.000 FCFA net à percevoir, pour le 1er match qui sera remporté pendant le 1er tour de la CAN. Elle sera versée au plus tard avant la fin du 1er tour”, précise un communiqué rendu public par le ministère des sports au terme de cette entrevue.

Les Lions indomptables devraient arriver ce vendredi en Egypte pour défendre leur titre.

A.K.A. (avec MAP)