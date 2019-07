CAN 2019: le Bénin ouvre le score face au Maroc (VIDEO)

Le Bénin a ouvert le score face au Maroc, au stade d’Assalam, en match comptant pour les huitièmes de finale de la CAF, par le biais de Moise Adilehou à la 53e minute.

Notons que les Lions de l’Atlas et les Écureuils se sont quittés dos à dos à la mi-temps (0-0).

Le Maroc a affronté le Bénin pour la première fois en 1992, lors des éliminatoires de la Coupe du monde 1994. Les Lions s’étaient imposés (1-0) à l’aller et (5-0) au retour. Lors de la CAN 2004, le Maroc a étrillé la sélection béninoise (4-0), en phase de groupes. Les Lions avaient également battu les Écureuils lors de deux matchs amicaux en 2008 (3-1) et 2014 (6-1). Au total, le Maroc a défié le Bénin 5 fois et a remporté tous ces matchs.

Les Hommes d’Hervé Renard affronteront le vainqueur du match Ouganda-Sénégal. Le Maroc avait battu l’Afrique du Sud (1-0) et s’était imposé contre la Côte d’Ivoire vendredi (1-0), et face à la Namibie dimanche dernier (1-0).

A.K.A.