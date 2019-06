Le Bénin et la Guinée-Bissau se sont neutralisés (0-0), ce samedi à Ismaïlia, en match comptant pour la deuxième journée de la phase de poules (groupe F) de la CAN 2019.

Au terme de cette journée, le Cameroun conserve son fauteuil de leader du groupe (4 points) devant le Bénin (2 points), le Ghana (2 points) et la Guinée-Bissau (1 point).

À noter que les sélections camerounaise et ghanéenne se sont également quittées sur le score nul et vierge (0-0), plus tôt dans la journée.

S.L.