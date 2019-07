CAN 2019: le beau geste de Mehdi Benatia envers les enfants d’un douar

Les photos de plusieurs enfants, issus d’un douar dans la région de Taza, en train de regarder un match des Lions de l’Atlas sur un smartphone, avaient enflammé la Toile. Les internautes marocains ont été émus et n’ont pas manqué de demander à la FRMF d’intervenir.

Un grand élan de solidarité s’est mis en place et les gens se sont mis à collecter de l’argent, afin d’acheter une télévision et un décodeur pour ces petits amoureux des Lions de l’Atlas. Grâce à ces efforts, ces clichés ont fait le tour des réseaux sociaux et ont été vus par un joueur de l’équipe nationale marocaine.

Il s’agit du capitaine des Lions, Mehdi Benatia, qui a offert au village une télévision disposant des chaînes nécessaires pour permettre à ses habitants, petits et grands, de suivre les matchs du Maroc dans de très bonnes conditions. Le défenseur marocain avait d’ailleurs publié une story sur son compte Instagram après avoir vu les photos de ces enfants avec comme légende: “Quand on voit ça, on ne peut qu’avoir envie de tout donner. C’est pour vous mes petits, on va tout faire pour vous rendre heureux.”

Un très beau geste de la part du joueur d’Al-Duhail SC, avant le match de l’équipe nationale marocaine contre l’Afrique du Sud, prévu ce lundi dans le cadre de la troisième journée de la phase de poules de la CAN 2019. Rappelons que le Maroc, déjà qualifié, n’a besoin que d’un nul pour finir leader du groupe D.

K.B.