CAN 2019: l’arbitre controversé de WAC-EST officiera ce match

La commission d’arbitrage de la Confédération africaine de football (CAF) a désigné l’arbitre égyptien Jihad Gricha pour diriger le match de la 3ème et dernière journée de la phase de poules de la CAN entre le Kenya et le Sénégal.

L’arbitre égyptien avait été éloigné de la CAN après sa suspension pour six mois pour motif d’erreurs arbitrage lors de la finale aller de la Ligue des champions d’Afrique entre le Wydad de Casablanca et l’Espérance de Tunis.

Le Wydad avait saisi la CAF pour protester contre l’arbitrage “partial” dont il se dit victime de la part de l’arbitre égyptien.

Cette sanction a été annulée à la veille de la CAN.

S.L.