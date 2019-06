CAN 2019: L’Algérie qualifiée pour le deuxième tour (VIDEO)

La sélection algérienne s’est qualifiée aux huitièmes de finale de la coupe d’Afrique des nations de football Egypte-2019, après avoir battu (1-0) le Sénégal, en match disputé jeudi au Caire pour le compte de la deuxième journée (Groupe C).

L’unique but de la rencontre a été signé Youssef Belaili à la 49ème minute du jeu, offrant les trois points de la victoire à la sélection algérienne.

A l’issue de ce match, l’Algérie est leader du groupe C avec six points devant le Sénégal (3 points), en attendant l’autre rencontre du même groupe opposant le Kenya et la Tanzanie.