La sélections algérienne s’est imposée, dimanche au Caire, face à son homologue kényane sur le score de 2 buts à 0, en match de la première journée (groupe C) de la CAN.

Les Fennecs l’ont emporté grâce à deux réalisations signées Baghdad Bounedjah sur penalty (34è) et Riyad Mahrez (43è).

Lors de la prochaine journée, prévue le 27 courant, l’Algérie affrontera le Sénégal, vainqueur plus tôt de la Tanzanie (1-0), alors que cette dernière sera opposée au Kenya.

S.L. (avec MAP)