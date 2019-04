CAN 2019: la tenue de Mustapha Hadji enflamme la Toile

Le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des nations a eu lieu, vendredi soir au Caire. Mutaspha Hadji a été choisi pour faire le tirage aux côtés d’autres gloires du football africain.

Et la tenue que portait l’ancien international marocain lors de cette cérémonie n’est pas passée inaperçue et n’a pas manqué d’enflammer la Toile. Si certains ont critiqué le choix vestimentaire de l’actuel entraîneur adjoint des Lions, d’autres ont apprécié son style. La photo de Hadji en compagnie de Diouf, Yaya Touré et Ahmed Hassan a d’ailleurs été largement partagée sur la Toile.

Notons que la sélection nationale a hérité de la Côte d’Ivoire, de l’Afrique du Sud et de la Namibie dans le groupe D. La compétition se jouera en Égypte du 21 juin au 19 juillet.

Lire aussi: CAN 2019. Tout ce qu’il faut savoir sur le groupe du Maroc

N.K

mon oncle ça fait 20 min qu’il insulte la tenue de hadji j’suis morte — wywy 🖤 (@Its_wydad) April 12, 2019

Mustapha Hadji il est trop swagg — 🙎🏻‍♂️ (@Yacine_330) April 12, 2019