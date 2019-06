CAN 2019: la Cote d’Ivoire écrase la Zambie (VIDEO)

Quelques jours après s’être imposée contre le Maroc en amical à Marrakech (2-3), la Zambie s’est mesurée à une autre nation. Il s’agit de la Côte d’Ivoire, qui sera un des adversaires de l’équipe nationale en Coupe d’Afrique des Nations.

Si les “Chipolopolos” avaient muselé les Lions de l’Atlas, ça n’a pas été le cas contre les Éléphants. Ces derniers ont en effet “montré leurs muscles” à quelques jours du coup d’envoi de la CAN. La rencontre s’est soldée par une large victoire des Ivoiriens (4-1). De quoi inquiéter les protégées d’Hervé Renard, même s’il s’agit d’un match amical.

Les buts de la Côte d’Ivoire ont été l’oeuvre de Jonathan Kodjia (27ème minute), Jean-Michaël Séri (40), Maxwell Cornet (57) et Wilfried Bony (83) Le seul but des Zambiens a été inscrit du point de pénalty par Fashion Sakala à la 13ème minute de jeu. En trois matches de préparation, la Côte d’Ivoire a empoché deux victoires (4-0) face aux Comores et (4-1) face à la Zambie et concédé, entre-temps, une défaite (0-1) devant l’Ouganda.

Logée dans le groupe D, la Côte d’Ivoire entrera en lice le 24 juin face à l’Afrique du Sud avant d’affronter le Maroc le 28 juin pour terminer la phase de groupe le 1er juillet face à la Namibie.

Notons que l’équipe nationale marocaine entrera en lice dimanche contre la Namibie, avant de croiser le fer avec la Côte d’Ivoire cinq jours après, et de clôturer les matchs de poule contre l’Afrique du Sud le 1er juillet.

N.K