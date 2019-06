CAN 2019: la CAF a fait une annonce au sujet de la VAR

La Confédération africaine de football (CAF) a décidé de faire appel à une société internationale espagnole pour superviser l’application de la VAR (assistance Vidéo à l’arbitrage) lors de la CAN 2019, qui aura lieu du 21 juin au 19 juillet en Egypte.

Le choix de la CAF s’est porté sur cette entreprise espagnole, l’une des plus grandes au monde et qui a fait ses preuves lors des championnats portugais et mexicain ainsi que lors de la Copa America qui se tient actuellement au Brésil.

Rappelons que la technique de la VAR sera appliquée à la Coupe d’Afrique des Nations à partir des quarts de finale.

A.K.A.